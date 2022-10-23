По подсчетам Би-би-си, к двум часам дня субботы о поддержке Сунака, соперника Трасс в финале недавних выборов лидера Консервативной партии и премьера, заявили уже 112 депутатов Палаты общин от партии тори.

Чтобы ускорить избрание нового лидера после скоропостижного ухода только что избранной Трасс, партия на этот раз ввела очень высокий проходной барьер: баллотироваться смогут только те, кто заручится поддержкой минимум ста членов фракции тори в Палате общин.

Всего у Консервативной партии сейчас 357 мандатов в нижней палате парламента, и, соответственно, выдвинуться смогут не больше трех кандидатов.

В субботу утром экс-премьер прилетел в Лондон из Доминиканской Республики, где отдыхал с семьей. Как сообщают очевидцы, Джонсон прибыл хоть и в окружении положенной ему, бывшему премьеру, охраны, но эконом-классом. Заявлений сразу после прилета он делать не стал.

Пенни Мордонт, по данным Би-би-си, пока поддержал 21 депутат. Будучи аутсайдером, она тем не менее стала первой и пока единственной из претендентов, кто официально заявил о намерении баллотироваться. Она даже уже выпустила первый предвыборный ролик для рядовых членов партии, которым, возможно, придется голосовать в конце процесса выборов.

Риши Сунак тоже пока ничего не сказал поджидавшим его утром у дома репортерам. Однако по данным источников Би-би-си, он вскоре объявит о намерении баллотироваться в лидеры.

Место премьер-министра Британии освободилось на этой неделе после того, как Лиз Трасс после всего шести недель на посту подала в отставку из-за провала первых же ее шагов в экономической политике.

Нового лидера партии и премьера консерваторы намерены избрать к следующей пятнице, 28 октября.

Каковы шансы Джонсона

Пока он еще не заявил официально о желании баллотироваться, но 100 голосов, необходимые для того, чтобы быть вписанным в бюллетень, он уже набрал, сообщили его представители.

Между тем, сторонники Сунака требуют публикации списка поддержавших Джонсона депутатов-консерваторов. Они сомневаются в том, что эти 100 депутатов в реальности существуют.

Тем временем политологи считают, что, несмотря на недавний скандальный уход с поста премьера, шансы у Бориса Джонсона неплохие.

У Джонсона в партии, за пределами парламента, довольно много сторонников. С другой стороны, именно верхушка партии фактически изгнала его с поста премьера этим летом - по мнению оппонентов Джонсона, из-за скандалов и обвинений во лжи на публике он стал обузой для партии, и с ним следующие выборы консерваторам не выиграть.

Эти обвинения нависают над Джонсоном и сейчас: парламент продолжает расследование вопроса, не солгал ли Джонсон сознательно в Палате общин, отмахиваясь от обвинений по поводу "ковидных вечеринок" на Даунинг-стрит. По итогам этого расследования депутатские полномочия Джонсона могут быть приостановлены или даже аннулированы, а это немыслимо для премьер-министра.

Кратко о других претендентах

Риши Сунак

Риши Сунак и Пенни Мордонт участвовали в гонке за пост главы партии Консерваторов и в прошлый раз, когда летом Джонсон ушел в отставку. Первый раунд борьбы тогда остался за Сунаком.

Он стал депутатом британского парламента не так давно - в 2015 году. В 2019-м был назначен министром финансов и оставался на этом посту до 5 июля этого года, когда объявил об отставке вслед за своим коллегой, министром здравоохранения Саджидом Джавидом.

Оба ушли со своих постов, выступив с резкой критикой действий Бориса Джонсона.

Сунак считался наиболее вероятным будущим лидером тори, но его репутация пострадала из-за скандала вокруг налогов его супруги - Акшату Мурти, владеющей существенной долей в индийской компании своего отца Infosys и получившей больше 10 млн фунтов в качестве дивидендов в прошлом году. Ее обвинили в уходе от налогов в Британии под предлогом статуса нерезидента.

Сунак был вынужден бороться с последствиями пандемии, направляя огромные объемы средств на поддержку экономики во время локдауна. Такая политика несколько противоречила его взглядам (он считает себя традиционным консерватором, выступающим за низкие налоги и невысокие государственные расходы), но помогла повысить его популярность.

Пенни Мордонт

В 2019 году Пенни Мордонт стала первой в истории женщиной на посту министра обороны Британии.

Ее политическая карьера началась еще при правительстве Дэвида Камерона, где она занимала должность заместителя министра по делам вооруженных сил. А в Консервативную партию она пришла еще в юности, вступив в ряды молодежного движения тори.

Сейчас она является лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета по престолонаследию. Поэтому она принимала участие в церемониях, связанных со смертью королевы Елизаветы II. В частности ее подпись стоит на документе, в котором официально зафиксировано восхождение Карла III на престол.

Прогнозы на исход борьбы

Многие британские газеты в пятницу писали, что возвращение Бориса Джонсона на Даунинг-стрит не только возможно, хотя пару месяцев назад это казалось невероятным, но и основная борьба, скорее всего, развернется между ним и Сунаком.

Например, Daily Mail пишет, что именно эти двое политиков "сразятся за души тори", и у Джонсона есть все шансы стать фаворитом. Издание признает, что в партии есть категорические противники его возвращения, но отмечает, что за него выступают многие партийные тяжеловесы, которые могут применить свое влияние.

Times призывает не сбрасывать со счетов Пенни Мордонт, которая преподнесла сюрприз на прошлых внутрипартийных выборах, вырвавшись в лидеры партийного списка, и тоже обладает весом среди однопартийцев.

Как предполагает Daily Telegraph, которую считают неформальным "голосом" консерваторов, Джонсон, вероятно, сможет убедить большинство тори, что только под его руководством партия имеет шансы остаться у власти после следующих всеобщих выборов.

Единственное, что может сплотить сейчас консерваторов - это страх перед всеобщими выборами, вторит Financial Times.

К немедленным внеочередным выборам уже призвали все оппозиционные партии, а также власти Уэльса (где правительство сформировали лейбористы) и Шотландии (которой руководит Шотландская национальная партия).