Спикер парламента Канады подал в отставку из-за скандала с украинским ветераном СС

Рота извинился за приглашение в стены парламента ветерана войск СС и отметил, что это было его личное решение, о котором никто, кроме него, не знал.

По его словам, "публичное чествование [Гуньки] причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах".

На отставке Роты настаивали канадские парламентарии и члены правительства. Министр иностранных дел страны Мелани Джоли назвала произошедшее "неприемлемым" поступком и "позором для парламента и канадцев".

На инцидент с приглашением на заседание парламента Канады Ярослава Гуньки отреагировали в Польше. Так, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что требует от канадских властей извинений за приглашение ветерана 14-й дивизии СС "Галичина", которая "несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев", на заседание парламента.