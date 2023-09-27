Спикер парламента Канады подал в отставку из-за скандала с украинским ветераном СС

Рота извинился за приглашение в стены парламента ветерана войск СС и отметил, что это было его личное решение, о котором никто, кроме него, не знал.
По его словам, "публичное чествование [Гуньки] причинило боль различным людям и сообществам, в том числе еврейским общинам Канады и всего мира, людям, пережившим нацистские преступления в Польше и других странах".
На отставке Роты настаивали канадские парламентарии и члены правительства. Министр иностранных дел страны Мелани Джоли назвала произошедшее "неприемлемым" поступком и "позором для парламента и канадцев".
На инцидент с приглашением на заседание парламента Канады Ярослава Гуньки отреагировали в Польше. Так, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский заявил, что требует от канадских властей извинений за приглашение ветерана 14-й дивизии СС "Галичина", которая "несет ответственность за убийство тысяч поляков и евреев", на заседание парламента.
22 сентября после выступления в парламенте Канады Владимира Зеленского Энтони Рота заявил, что на заседании присутствует 98-летний украинский ветеран Ярослав Гунька, который, по словам спикера, является "героем, боровшимся за независимость Украины против русских" во время Второй мировой войны. Парламент и Зеленский приветствовали Гуньку аплодисментами. Позже ряд мировых СМИ отметили, что приглашенный ветеран служил именно в 14-й дивизии СС "Галичина".
Четырнадцатая дивизия СС "Галичина" – военное формирование, набранное из украинских добровольцев. Она входила в состав войск СС нацистской Германии и вела боевые действия против партизан во Франции, Польше, бывшей Югославии и на территории Западной Украины. Во Львовской и Тернопольской областях установлены мемориалы в честь добровольцев дивизии, но в регионах на востоке Украины "Галичину" считают причастной к карательным акциям и массовым убийствам. Эту же точку зрения поддерживают прокремлевские СМИ и историки.