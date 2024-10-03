Спикер парламента Грузии подписал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ. Он вступит в силу после публикации

В своем заявлении Папуашвили отметил, что законопроект „основан на здравом смысле, историческом опыте и многовековых христианских, грузинских и европейских ценностях“, а также „защищает права всех граждан, в том числе свободу выражения мнений, не нарушая прав других людей, что является самой сущностью и идеей истинной демократии“.

Накануне президент страны Саломе Зурабишвили отказалась подписать новый закон, но не наложила вето на документ. Согласно местному законодательству, в таком случае законопроект возвращается в парламент. Спикер может подписать его вместо президента в течение пяти дней, после чего закон публикуют в официальных изданиях и он вступает в силу.