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Спикера Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск из-за его требований извинений от Украины и президента Владимира Зеленского за Волынскую трагедию. Об этом во вторник, 30 мая, сообщило RMF FM.
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Отмечается, что Ясина, вероятно, уже не вернется на свой пост.

"Официальный представитель МИД Лукаш Ясина отстранен от исполнения обязанностей, он находится в бессрочном отпуске, из которого, вероятно, не вернется на свой пост", — говорится в сообщении.

20 мая представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен извиниться за Волынскую трагедию 1943 года. Посол Украины в Польше Василий Зварыч назвал такой подход неприемлемым.

Напомним, Волынская трагедия долгое время была точкой напряженности в двусторонних отношениях Украины и Польши, однако, с начала полномасштабного вторжения эта тема почти исчезла из информационного пространства.

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Корреспондент

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