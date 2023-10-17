Spiegel: наземная операция Израиля в Газе отложена из-за визита Байдена

Они назвали такой сценарий "практически невозможным". При этом, как пишет издание, армия Израиля готовится к активным наступательным действиям в секторе Газа – палестинской территории между Израилем и Египтом, который контролирует радикальная группировка ХАМАС.

Визит Байдена в Израиль ожидается в среду, 18 октября.

15 октября издание The New York Times со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля писало, что наземная операция должна была начаться в эти выходные, но её отложили на несколько дней. Одной из причин называются погодные условия, в частности облачность, которая может помешать беспилотникам и авиации, поддерживающим пехоту с воздуха.

В преддверии ожидаемой наземной операции Израиль рекомендовал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона – это затрагивает более миллиона человек, ООН охарактеризовала такую эвакуацию как "гуманитарный кризис".