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Власти Германии намерены отправить свои основные боевые танки Leopard 2 в Украину, а также разрешить поставку танков другим странам, сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники.
Spiegel: Германия отправит в Украину танки Leopard
© Imago / Scanpix

По их данным, Берлин готов отправить в Украину как минимум одну роту "Леопардов" из запасов Бундесвера.

По данным телекомпании ABC News, которая ссылается на высокопоставленного украинского чиновника, в ходе переговоров на авиабазе Рамштайн 12 стран согласились поставить Киеву около 100 танков Leopard 2, как только Берлин разрешит реэкспорт.

Ранее во вторник СМИ сообщали, что официально о решении может быть объявлено в среду. По данным Spiegel, решение уже принято.

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