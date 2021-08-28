Спецслужбы США не считают коронавирус SARS-CoV-2 биологическим оружием

Спецслужбы США, изучавшие по распоряжению президента Джо Байдена происхождение коронавируса, не смогли установить однозначный источник SARS-CoV-2. В опубликованном в пятницу, 27 августа, на сайте офиса директора Национальной разведки рассекреченной версии документа спецслужбы исключают вероятность разработки вируса в качестве "биологического оружия".

Все участвовавшие в подготовке доклада американские спецслужбы пришли к выводу, что власти Китая не обладали информацией о SARS-CoV-2 до начала вспышки вирусной пневмонии COVID-19. Большинство входящих в разведсообщество США ведомств также убеждены, что вирус произошел не в результате генной манипуляции, но представители двух из них не смогли исключить подобного сценария из-за отсутствия достаточных свидетельств.

"Правдоподобные гипотезы" происхождения SARS-CoV-2

В качестве "правдоподобных гипотез" происхождения коронавируса называется как переход от животного к человеку при естественном контакте, так и инцидент в лаборатории. При этом разведслужбы США "по-прежнему расходятся во мнениях" по вопросу "наиболее вероятного источника" пандемии COVID-19.

Четыре из участвовавших в подготовке отчета ведомства приходят "с низкой степенью уверенности" к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 перешел от зараженного животного к человеку. Еще две спецслужбы "со средней степенью уверенности" полагают, что источником пандемии стал нежелательный инцидент в лаборатории. Аналитики трех других ведомств не могли прийти к выводу о происхождении нового коронавируса, отмечается в докладе.

Авторы документа также полагают, что SARS-CoV-2 возник и привел к заражению человека не позднее ноября 2019 года. Первая известная вспышка заболевания COVID-19 имела место в китайском Ухане в декабре 2019 года, добавили они.

Окончательные выводы невозможны без содействия КНР

Одновременно спецслужбы США заявили, что окончательная оценка происхождения коронавируса невозможна без содействия китайского руководства. Более четкое объяснение источника пандемии не будет сделано до тех пор, пока новые данные не позволят установить конкретный путь, по которому состоялся контакт человека с зараженным животным либо выяснить, что лаборатория Китайского института вирусологии в Ухане работала с SARS-CoV-2 либо близким к нему вирусом до начала пандемии COVID-19, говорится в документе.

Между тем Пекин по-прежнему отказывается делиться информацией и препятствует глобальному расследованию, заявили авторы доклада. По их мнению, действия китайских властей отчасти свидетельствуют о том, что они сами не уверены в возможных выводах расследования, а также допускают, что мировое сообщество будет использовать данную тему для оказания политического давления на Китай.

Байден обвинил Пекин в утаивании информации о коронавирусе

Президент США в мае поручил спецслужбам подготовить в трехмесячный срок доклад об источники пандемии. Секретный документ был предоставлен ему 24 августа.

После публикации версии для общественности Байден обвинил Китай в утаивании важной информаци о происхождении SARS-CoV-2. Представители руководства КНР с самого начала отказывали иностранным расследователям в доступе к важным данным, подчеркнул он. До сегодняшнего дня Китай отвергает призывы обеспечить прозрачность и скрывает информацию, заявил американский президент. Он подчеркнул, что США не оставят попыток установить источник пандемии. "Мы сделаем все возможное, чтобы выявить корень этой вспышки, которая принесла столько боли и смертей во всем мире", - указал он и добавил, что это необходимо для предотвращения новых пандемий.

Посольство КНР в США раскритиковало доклад спецслужб

В свою очередь посольство Китая в США сочло неубедительным доклад американских спецслужб о происхождении коронавируса. Выяснением источника пандемии должны заниматься ученые, а не эксперты разведки, отметило диппредставительство. Одновременно дипломаты осудили заявления Вашингтона о нежелании КНР предоставлять информацию о коронавирусе и подчеркнули, что Пекин поддерживает научные исследования о возможном происхождении SARS-CoV-2.

ВОЗ также не смогла сделать однозначных выводов

Группа международных экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее также не сделала однозначных выводов об источнике нового коронавируса. Она смогла посетить Ухань только в январе 2021 года - более чем через год после первых отчетов об обнаружении вируса. В опубликованном в марте докладе эксперты ВОЗ классифицировали "лабораторную гипотезу" происхождения вируса как "крайне маловероятную".

Великобритания и США весьма критически отнеслись к обнародованным выводам, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. Позднее и глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил "лабораторную гипотезу". В июле 2021 года Пекин отверг план ВОЗ, предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. Заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь, в частности, заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом.