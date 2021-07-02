Спецслужбы США и Британии обвиняют ГРУ в кибератаках на сотни целей по всему миру

Американские и британские спецслужбы утверждают, что ГУ Генштаба России (бывшее ГРУ) стоит за хакерскими атаками, совершаемых на сотни организаций США и других стран мира начиная с 2019 года вплоть до настоящего времени. Об этом говорится в докладе Агентства национальной безопасности, ФБР, а также агентств США и Великобритании по кибербезопасности, опубликованном в четверг, 1 июля.

По данным спецслужб США и Великобритании, 85-й Главный центр специальной службы (ГЦСС) Главного управления Генштаба РФ (войсковая часть 26165) причастен к кибератакам, которые ранее приписывались частным хакерским группировкам и проводились с использованием метода "грубой силы" ("brute force") для получения доступа к правительственным и частным сетям. В документе подробно описывается, каким именно образом проводились хакерские нападения.

В пресс-релизе, размещенном на сайте АНБ, указывается, что цели кибератак были глобальными, но в основном сфокусированы на Соединенных Штатах и Европе; в США они были направлены против правительственных и оборонных структур, политических консультантов и партийных организаций, подрядчиков Пентагона, энергетических и логистических компаний, научно-исследовательских центров, институтов высшего образования, юридических фирм и медиакомпаний.

Евросоюз считает специализирующийся на криптографии 85-й Главный центр специальной службы ГУ Генштаба РФ причастным к кибератаке на германский бундестаг в апреле-мае 2015 года, в октябре 2020 года ЕС ввел в его отношении санкции.