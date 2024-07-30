Спецслужбы: Россия пытается вовлечь в американцев в распространение дезинформации о выборах

По словам чиновников, события последних недель в американской политической жизни вынудили Россию, Иран и Китай внести изменения в свои пропагандистские сценарии. Что остается неизменным, так это стремление этих стран наводнить Интернет ложными и подстрекательскими заявлениями об американской демократии, чтобы подорвать доверие к выборам.

„Американская общественность должна знать, что контент, который они находят в Интернете, особенно в социальных сетях, может быть иностранной пропагандой, даже если он выглядит так, будто произведен в США“, – заявил представитель офиса директора национальной разведки, беседовавший с журналистами на условиях анонимности.