Спецслужбы Израиля: в Бразилии предотвращен теракт "Хезболлы"

Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Федеральная полиция Бразилии заявила, что по подозрению в терроризме в Сан-Паулу были арестованы два человека, - сообщает агентство Reuters. О "Хезболле" бразильская полиция в связи с арестами не упоминает, сама группировка пока не прокомментировала сообщения.