Спецслужбы Германии предупреждают о военной угрозе со стороны России

В связи с этим Хальденванг упомянул возгорание пакета службы DHL в аэропорту Лейпцига. По его словам, Германия тогда чудом избежала крушения самолёта. Оно бы затронуло и людей, которые „симпатизируют целям Путина“. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств пакет взорвался в центре логистики DHL в Лейпциге, а не на борту самолёта, объяснил Хальденванг. По информации агентства dpa, пакет, который был отправлен из одной из стран Балтии, не попал на борт в установленное время из-за опоздания рейса. В пакете находился взрывной механизм, который пришёл в действие во фрахтовом контейнере и вызвал пожар. Спецслужбы исходят их того, что это было российской диверсией.