aA
Спецслужбы России и Китая систематически пытаются получить у сотрудников нидерландских технологических компаний конфиденциальную информацию через социальную сеть LinkedIn. Об этом нидерландское издание Financieele Dagblad (FD) написало в понедельник, 7 февраля, со ссылкой на руководство Службы общей разведки и безопасности королевства AIVD.
Спецслужба Нидерландов AIVD: Россия и Китай шпионят через LinkedIn
© Shutterstock

По ее данным, разведчики создают фейковые учетные записи и представляются сотрудникам нидерландских фирм учеными из аналогичной области, консультантами или рекрутерами. После установления доверительных отношений шпионы могут прибегнуть к шантажу или подкупу, указало FD.

Спецслужбы ряда стран, включая Нидерланды, "шокированы" количеством успешных попыток таких контактов, в результате которых люди делятся конфиденциальной информацией, отметило издание. В ближайшие дни AIVD запустит кампанию в соцсетях, чтобы предупредить сотрудников нидерландских фирм и чиновников об опасностях.

Поглощение компаний, кибератаки и классический шпионаж


Китай и Россия не первый год пытаются получить передовые технологии в западных странах, в том числе с помощью поглощения компаний, кибератак и классического шпионажа, отметило издание. AIVD уже предупредила, что такая деятельность подрывает экономику Нидерландов.

Еще 300 млн евро для служб безопасности Нидерландов


Спецслужба уже заявила парламенту, что хочет получить более широкий мандат, а также защищать коммерческие компании и "платежеспособность Нидерландов", подчеркнуло FD. По данным издания, кабинет министров выделил в коалиционном соглашении дополнительные 300 млн евро на деятельность служб безопасности, однако конкретные планы по использованию этих средств пока отсутствуют.

Между тем в Германии Федеральное ведомство по охране конституции еще в конце 2017 года заявило, что подозревает хакеров из Китая в использовании LinkedIn для кибершпионажа, в том числе для попыток проникнуть в министерства и ведомства.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Sniego pilys

Po daugybės metų Rusijoje prabilo SSRS mirties bausmės nuosprendžius vykdęs vyras: nusikaltėliams sakydavo „einame į kabinetą“

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Lietuvoje NT kainoms šokant pasiutpolkę pažiūrėkime į alternatyvas: kai kur Europoje būstą galite įsigyti ir už eurą, tačiau yra keli „bet“

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Koks turtas, atėjus krizei, nuvertėja greičiausiai, o koks yra saugiausia investicija?

Delfi Plius Aurimas Perednis, laida „Iš esmės“

Lukašenka turi vieną ginklą, kurio neturi Lietuva: įspėja, tokie veiksmai rodo, kad yra pasiryžęs bet kam

Delfi Plius Ania Nussbaum

Macronui po susitikimo su Putinu gresia nemaloni staigmena

Delfi Plius Mantas Brazdžionis

Išskirtinio grožio kampelyje šalia Kauno slepiasi apokaliptinė vieta: geriausia objektus lankyti žiemą ir ankstyvą pavasarį

Delfi Plius Snieguolė Miceikaitė

Teisininkas atsako: kaip nustatomas vaikui skiriamas išlaikymas ir ką daryti, jei vienas iš tėvų grasina nedirbti ir nemokėti?

Delfi Plius Dailius Dargis

Tokios nusikaltėlių šutvės Lietuva dar nematė: „Nemenčinės gauja“ valymo priemones purškė į gerklę, kad tik užvaldytų senolių turtą

Delfi Plius Kalbino Daiva Žeimytė-Bilienė, parengė Laura Tarandaitė

Bumblauskas įvykius stebi su šiurpu: pildosi Huntingtono pranašystė

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Sovietiniai gydymosi metodai, kuriuos kartais žmonės vis dar praktikuoja: ką gydytoja mano apie taures, „žvaigždutę“ ir česnako kišimą į nosį?

Delfi Plius Šarūnas Meškys

„Google Maps“ aptiko įtartinas struktūras: mano, kad čia NSO nusileidimo vietos – mokslininkai paaiškino, kas tai

Delfi Plius Marc Champion

Ukrainoje gyvenanti rusė apie Putino „dovanas“: manęs taip lengvai neapgausi

Delfi Plius Modesta Meškė

Stilistė išskyrė madingiausius šių metų batų modelius: atsisakyti reikėtų avalynės, kuri atrodo lyg iš praėjusio dešimtmečio

Delfi Plius Dalia Vaitkutė-Šiaulienė

Išskirtinės nakvynės vietos Lietuvoje: privatumas garantuotas, o poilsis gamtoje su visais patogumais kainuoja nuo 50 eurų

Delfi Plius Justina Maciūnaitė

Ar pakartosime 2008-ųjų finansų krizės scenarijų? Ekspertai – apie tai, kas gali nutikti būsto rinkai

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Vyrų intymios problemos ir tikras jų požiūris į seksą: kokios grubiausios moterų klaidos?

TOP новостей

У жителей Литвы миллионные долги за отопление: основной удар еще впереди (17)

В конце прошлого года долги жителей Вильнюса , Каунаса...

Как маленькое предприятие в Лиде стало одним из лидеров на мировом рынке приборов ночного видения? Литовская компания с белорусскими корнями (8)

Yukon Advanced Optics Worldwide – один из крупнейших в мире...

Социал-демократы предлагают ввести нулевой НДС для тех, кто отапливает дома газом, дровами и электричеством (4)

Правительство Литвы предлагает временно ввести...

Коронавирус в Литве: 9844 новых случая и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9844 новых случая...

Глава Конфедерации профсоюзов: забастовка на Achema – первая подобная в Литве Глава предприятия: я не подпишу коллективный договор (2)

Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПСЛ) Инга...