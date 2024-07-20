Спецпредставитель папы римского приехал в Украину

Папа призывал Украину „поднять белый флаг“

В опубликованном 9 марта интервью швейцарской телекомпании RSI папа римский Франциск призвал Украину иметь мужество поднять „белый флаг“ и вступить в переговоры о прекращении войны с Россией. Таким образом понтифик ответил на вопрос журналиста, согласен ли он с теми, кто призывает Украину сдаться, подняв белый флаг, поскольку она не может нанести России ответный удар, или с теми, кто говорит, что если Украина сдастся, то это узаконит действия сильной стороны.