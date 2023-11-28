Спасатели в Индии почти добрались до оказавшихся под завалами тоннеля рабочих. Операция продолжалась 17 дней

Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 километра. По предварительным данным, все пострадавшие живы.

По словам властей, удача состоит в том, что рабочие хоть и оказались в ловушке, но не завалены. У них есть пространство для жизнедеятельности - около двух километров в длину и 8,5 метров в высоту.

Как только было просверлено первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнет негативно отражаться на их состоянии.

В спасательной операции задействовано более сотни человек. Ее суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы.

Сообщается, что спасателям осталось просверлить около пяти метров, после чего они начнут подъем рабочих на поверхность через 57-метровую трубу.

В понедельник к спасательной операции было подключено специальное подразделение спасателей, которое в Индии называют “шахтеры-крысы”.