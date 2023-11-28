Спасатели в Индии почти добрались до оказавшихся под завалами тоннеля рабочих. Операция продолжалась 17 дней

Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 километра. По предварительным данным, все пострадавшие живы.
По словам властей, удача состоит в том, что рабочие хоть и оказались в ловушке, но не завалены. У них есть пространство для жизнедеятельности - около двух километров в длину и 8,5 метров в высоту.
Как только было просверлено первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнет негативно отражаться на их состоянии.
В спасательной операции задействовано более сотни человек. Ее суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы.
Сообщается, что спасателям осталось просверлить около пяти метров, после чего они начнут подъем рабочих на поверхность через 57-метровую трубу.
В понедельник к спасательной операции было подключено специальное подразделение спасателей, которое в Индии называют “шахтеры-крысы”.
Метод, используемый этими отрядами, применяется в основном на угольных шахтах и предполагает работу в очень узких пространствах.
Некоторые участки спецотряды разбирают вручную.
"Мы надеемся, что при том темпе, который есть сейчас, мы очень скоро справимся с ситуацией", — сказал главный министр штата Уттаркханд Пушкар Сингх Дами.
Он объяснил, что сначала работы продвигались медленно, так как при бурении сквозь завалы оборудование то и дело натыкалось на металлические препятствия. Сейчас это этап пройден, осталось преодолеть только небольшую толщу камней и гравия.
Родственники рабочих разбили лагерь недалеко от места завала и ожидают встречи с ними. При них сумки с одеждой и всем необходимым, власти предупредили, что по мере извлечения людей из-под земли их будут отправлять в больницы.
Жураналисты на месте событий сообщают, что у отверстия трубы, через которое предполагается извлекать рабочих, выстроились машины скорой помощи.
Возведение тоннеля протяженностью 4,5 километра было частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд.
Причины обрушения тоннеля не называются, но в данном регионе часто случаются оползни, землетрясения и наводнения.