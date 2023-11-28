Спасатели в Индии почти добрались до оказавшихся под завалами тоннеля рабочих. Операция продолжалась 17 дней

 
bbcrussian.com
India tunnel
India tunnel
ФОТО: Reuters
Спасательная операция на севере Индии, где под завалами рухнувшего тоннеля в Гималаях оказался 41 рабочий, вышла на финишную прямую. Власти округа, где произошло обрушение, сообщают, что спасатели практически добрались до рабочих, контакт с ними установлен.

Обрушение в тоннеле произошло 17 дней назад на глубине 4,5 километра. По предварительным данным, все пострадавшие живы.

По словам властей, удача состоит в том, что рабочие хоть и оказались в ловушке, но не завалены. У них есть пространство для жизнедеятельности - около двух километров в длину и 8,5 метров в высоту.

Как только было просверлено первое отверстие в толще завалов, оказавшихся в ловушке людей по мере возможностей снабжали едой, водой и кислородом. Но были опасения, что дефицит кислорода рано или поздно начнет негативно отражаться на их состоянии.

В спасательной операции задействовано более сотни человек. Ее суть заключалась в том, чтобы проложить бетонную трубу сквозь завалы.

Сообщается, что спасателям осталось просверлить около пяти метров, после чего они начнут подъем рабочих на поверхность через 57-метровую трубу.

В понедельник к спасательной операции было подключено специальное подразделение спасателей, которое в Индии называют “шахтеры-крысы”.

Метод, используемый этими отрядами, применяется в основном на угольных шахтах и предполагает работу в очень узких пространствах.

Некоторые участки спецотряды разбирают вручную.

"Мы надеемся, что при том темпе, который есть сейчас, мы очень скоро справимся с ситуацией", — сказал главный министр штата Уттаркханд Пушкар Сингх Дами.

Он объяснил, что сначала работы продвигались медленно, так как при бурении сквозь завалы оборудование то и дело натыкалось на металлические препятствия. Сейчас это этап пройден, осталось преодолеть только небольшую толщу камней и гравия.

Родственники рабочих разбили лагерь недалеко от места завала и ожидают встречи с ними. При них сумки с одеждой и всем необходимым, власти предупредили, что по мере извлечения людей из-под земли их будут отправлять в больницы.

Жураналисты на месте событий сообщают, что у отверстия трубы, через которое предполагается извлекать рабочих, выстроились машины скорой помощи.

Возведение тоннеля протяженностью 4,5 километра было частью проекта по строительству дороги в северном гималайском штате Уттаракханд.

Причины обрушения тоннеля не называются, но в данном регионе часто случаются оползни, землетрясения и наводнения.

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