Сожжения Корана: Саудовская Аравия выразила Дании протест

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии вызвало временного поверенного в делах Дании, чтобы вручить ноту протеста в связи с повторяющимися акциями сожжения Корана в Копенгагене, сообщает агентство Reuters в пятницу, 28 июля. Эр-Рияд призывает власти Дании "прекратить любые возмутительные действия, которые оскорбляют религиозные учения, нарушают законы и международные нормы", подчеркивается в заявлении МИД страны.

Такая же акция в Дании прошла у посольства Ирака 21 июля. В правительстве Дании заявили, что королевство осуждает акции. "Сожжение священных текстов и других религиозных символов является постыдным актом, который не уважает религию других. Это провокационный акт, который ранит многих людей и создает барьер между различными религиями и культурами", - заявили власти.