НАТО беспокоит ситуация вокруг Запорожской АЭС

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть сведения о минировании ЗАЭС российскими войсками, которые с марта прошлого года контролируют этот объект. Зеленский сказал, что передал эту информацию западным партнерам Киева.

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что в ночь на 4 июля ЗАЭС утратила электроснабжение по основной линии электропередачи мощностью 750 кВ. Сейчас она подключена лишь к резервной линии мощностью 330 кВ.