Современной Турции 100 лет: что осталось от политического наследия Ататюрка?

По мере того, как Турция вступает во второе столетие в статусе республики, прозападное светское национальное государство Мустафы Кемаля Ататюрка преобразил другой авторитарный лидер: президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он находится на посту главы государства дольше всех в современной истории страны.

В глубоко поляризованной современной Турции это большое празднование не станет слишком радостным событием.

Воскресную годовщину отмечают на следующий день после массовых митингов в Стамбуле против действий израильских властей и в поддержку палестинцев в Газе. И она совсем не будет похожа на предыдущие бурные празднования Дня Республики, посвященные 50-летию и 75-летию со дня ее провозглашения.

Светские оппоненты правящей партии жалуются на отсутствие признания этой важной вехи в истории, но консервативные и религиозные жители страны рассматривают ее как «несчастную годовщину», темный день, знаменующий упадок их «великой империи».

Это действительно была гибель империи.