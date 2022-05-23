"Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война против Украины, а по факту — против всего Запада, развязанная Путиным, — это не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое серьезное преступление против самих россиян, все надежды которых на жизнь в процветающем свободном обществе перечеркнула буква Z", — сказал Бондарев.
BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.
Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”
UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.May 23, 2022
На сайте отделения ООН в Женеве говорится, что Бондарев занимал в постоянном представительстве должность советника. По словам самого дипломата, он находился на службе с 2002 года.
"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно возрастал, но в последние годы стал катастрофическим", — отметил Бондарев. Он добавил, что Сергей Лавров стал примером "деградации системы", а МИД прекратил заниматься дипломатией и "сеет ложь, разжигает ненависть и войну".
Бондарев сказал, что хотел бы продолжить карьеру дипломата, но полагает, что сейчас остаться на посту — значит проявить "невежество".
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