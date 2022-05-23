"Мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Агрессивная война против Украины, а по факту — против всего Запада, развязанная Путиным, — это не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое серьезное преступление против самих россиян, все надежды которых на жизнь в процветающем свободном обществе перечеркнула буква Z", — сказал Бондарев.

На сайте отделения ООН в Женеве говорится, что Бондарев занимал в постоянном представительстве должность советника. По словам самого дипломата, он находился на службе с 2002 года.

"К сожалению, все эти двадцать лет уровень лжи и непрофессионализма в работе МИД постоянно возрастал, но в последние годы стал катастрофическим", — отметил Бондарев. Он добавил, что Сергей Лавров стал примером "деградации системы", а МИД прекратил заниматься дипломатией и "сеет ложь, разжигает ненависть и войну".

Бондарев сказал, что хотел бы продолжить карьеру дипломата, но полагает, что сейчас остаться на посту — значит проявить "невежество".