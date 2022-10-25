Отвечая на вопрос Delfi о том, была ли это работа партизанов или внутренний конфликт среди россиян, Денисенко ответил:
"На территории телерадиокомпании на самом деле находилась ФСБ России. Ну, будем надеяться, что военные, ФСБ и ЧВКашники между собой ссорятся", — сказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.
Этим утром возле здания телекомпании в оккупированном Россией Мелитополе произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пять человек, сообщила русская служба BBC. По данным оккупационных властей Запорожской области, взорвалось самодельное устройство, заложенное в автомобиль. Взрыв подтвердил и законным мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, взрыв произошел возле отделения ФСБ, которое находилось в здании бизнес-центра главы оккупационной администрации Запорожья Евгения Балицкого. Там же находится офис телекомпании "ЗаТВ", которая вещает на захваченных территориях региона.
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