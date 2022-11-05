“Знакомьтесь. Новый де-факто гауляйтер Мариуполя Бердников Дмитрий. Россиянин из края оленеводов. Переведен с поста первого заместителя главы правительства республики Якутия. До этого был мэром Иркутска и Якутска”, - сообщил Андрющенко.

По словам Андрющенко, номинально градоначальником останется Константин Иващенко, назначенный оккупационными властями "мэром" Мариуполя ранее, но все решения будет принимать новый назначенец России, пишет советник.

"Причина "смены лидера" - внутриполитическая борьба. Наши источники сообщают, что реально озвученная в глаза Иващенко причина - сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", – добавил Андрющенко.