Совет ООН по правам человека - за расследование военных преступлений в Украине

Совет ООН по правам человека в пятницу, 4 марта, подавляющим большинством голосов проголосовал за проведение на самом высоком уровне расследования преступлений, совершенных после вторжения России в Украину , и привлечение к ответственности виновных в нарушении прав человека. В поддержку решения высказались тридцать два из 47 членов совета, сообщает агентство AFP. Против были только сама РФ и Эритрея. 13 членов совета, включая традиционных сторонников России - Китай, Кубу, Венесуэлу, воздержались.
Находящийся в Женеве Совет по правам человека также осудил "самым решительным образом нарушения прав человека и злоупотребления, а также нарушения международного гуманитарного права в результате агрессии Российской Федерации против Украины". Текст резолюции, представленный Киевом, призывает к "быстрому и поддающемуся проверке выводу войск Российской Федерации и поддерживаемых Россией вооруженных групп со всей территории Украины". "Я благодарю всех тех, кто голосовал за правое дело", - заявил по итогам голосования глава украинской делегации.
Голосование открывает путь для создания независимой международной комиссии по расследованию. В резолюции содержится призыв назначить трех следователей для "установления фактов, обстоятельств и причин любых нарушений и злоупотреблений" и сбора доказательств "с целью обеспечения привлечения виновных к ответственности".
Международный уголовный суд в Гааге тем временем уже начал расследование возможных военных преступлений в Украине, совершенных после 2014 года.
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