Совет министров ЕС одобрил 5 млрд евро на военную помощь Украине

 
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ES užsienio reikalų ministrų posėdis
ES užsienio reikalų ministrų posėdis
ФОТО: EPA - ELTA

Совет министров иностранных дел Евросоюза согласовал выделение Украине дополнительных 5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (ЕФМ). Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

Также решили создать в рамках ЕФМ специальный Фонд помощи Украине.

Он позволит ЕС и дальше удовлетворять нарастающие потребности украинской армии путем предоставления летального и нелетального военного оборудования и обучения.

Усилия фонда направят на оказание большей и лучшей оперативной поддержки Украине, дополняя двусторонние усилия стран-членов ЕС и фокусируясь на увеличении совместных закупок у европейской и норвежской оборонных промышленностей, уточняет пресс-служба.

“ЕС выполняет свои обязательства. Фонд помощи Украине превращает наши слова в действия. С помощью этого фонда мы продолжим поддерживать Украину в защите от агрессивной войны России, чего бы это ни стоило, и так долго, как это необходимо", - отметил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

После сегодняшнего решения финансовый потолок Европейского фонда мира составит более чем 17 миллиардов евро на период 2021-2027 годов.

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