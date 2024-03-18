Совет министров ЕС одобрил 5 млрд евро на военную помощь Украине

Усилия фонда направят на оказание большей и лучшей оперативной поддержки Украине, дополняя двусторонние усилия стран-членов ЕС и фокусируясь на увеличении совместных закупок у европейской и норвежской оборонных промышленностей, уточняет пресс-служба.

“ЕС выполняет свои обязательства. Фонд помощи Украине превращает наши слова в действия. С помощью этого фонда мы продолжим поддерживать Украину в защите от агрессивной войны России, чего бы это ни стоило, и так долго, как это необходимо", - отметил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.