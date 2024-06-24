Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза окончательно одобрил 14-й пакет санкций, введенных против России за ее продолжающуюся военную агрессию против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Совета, опубликованном в понедельник, 24 июня. Новые санкционные меры и списки будут официально опубликованы в ближайшее время. „Эти меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций ЕС“, - поясняется в пресс-релизе.