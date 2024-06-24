Совет Евросоюза одобрил 14-й пакет санкций против России

Совет Евросоюза окончательно одобрил 14-й пакет санкций, введенных против России за ее продолжающуюся военную агрессию против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Совета, опубликованном в понедельник, 24 июня. Новые санкционные меры и списки будут официально опубликованы в ближайшее время. „Эти меры направлены на то, чтобы нацелиться на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и еще больше усложнить обход санкций ЕС“, - поясняется в пресс-релизе.
Один из главных пунктов нового пакета санкций касается российского сжиженного природного газа (СПГ): отныне российский СПГ, предназначенный для третьих стран, нельзя реэкспортировать через европейские порты. Однако запрет на поставки СПГ из РФ в сами страны Евросоюза не введен. Санкции объявлены и против 27 танкеров так называемого российского теневого флота, применяемых для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты, и судов, используемых, в частности, для перевозки оружия или украинского зерна.
Кроме того, расширенный запрет касается политических партий, фондов, неправительственных организаций (НПО), включая поставщиков медиауслуг в ЕС, и авиаперелетов, в том числе частных рейсов, если те совершаются в интересах российских физических или юридических лиц.
В списках - новые лица, поддержавшие ВПК РФ
ЕС также ввел санкции в отношении 55 физических лиц и 61 юридического. Юрлица или компании внесены в список за их прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса (ВПК): речь идет и о компаниях из третьих стран - Китая, Турции, Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ.
В новом санкционном списке среди прочих фигурируют бизнесмены Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев, певец Шаман, певица Полина Гагарина, актер Иван Охлобыстин, блогер Вячеслав Манучаров.