Совет ЕС выделил почти 200 млн евро на обучение украинских военных

Поддержку предоставят через Европейский фонд мира; она предполагает нелетальные материалы и услуги для поддержки учебных мероприятий.
“Финансовая сумма увеличена на 194 миллиона евро и составит 255 миллионов евро”, - сообщили в совете.
Там также сказали, что целью этого решения является продолжение поддержки в наращивании потенциала ВСУ, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы.
“Эта поддержка продолжит способствовать широкомасштабной подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины и позволит государствам-членам ЕС предоставить необходимое учебное оборудование и материалы. На сегодняшний день с момента запуска EUMAM Ukraine прошли обучение более 34 000 солдат”, - говорится в сообщении.