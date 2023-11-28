Совет ЕС выделил почти 200 млн евро на обучение украинских военных

Поддержку предоставят через Европейский фонд мира; она предполагает нелетальные материалы и услуги для поддержки учебных мероприятий.

“Финансовая сумма увеличена на 194 миллиона евро и составит 255 миллионов евро”, - сообщили в совете.

Там также сказали, что целью этого решения является продолжение поддержки в наращивании потенциала ВСУ, исходя из потребностей Украины и принимая во внимание растущий объем и сложность учебной программы.