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Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций, введенных сообществом, в перечень уголовных преступлений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.
Совет ЕС включил обход санкций в список уголовных преступлений
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"Совет сегодня единогласно принял решение добавить несоблюдение ограничительных мер в список „преступлений ЕС“, включенных в договор о функционировании ЕС", — отмечается в нем.

Включение нарушения ограничительных мер в список преступлений приведет к тому, что все страны Евросоюза будут преследовать обход санкций в рамках уголовного права. В дальнейшем Еврокомиссия должна представить проект директивы, которая будет содержать минимальные нормы, касающиеся квалификации таких преступлений и наказаний за них. Этот проект должны будут утвердить Совет ЕС и Европарламент.

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