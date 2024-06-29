Совет ЕС ужесточил санкции против Беларуси

Совет Европейского Союза принял новые санкции против Беларуси. „Этим пакетом мы закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме (в отношении РФ. - Ред.)“, - заявил в субботу, 29 июня, после одобрения санкций официальный представитель Бельгии, до конца текущего месяца председательствующей в Совете ЕС. Он напомнил, что Беларусь и Россия входят в единый Таможенный союз.
Новые ограничительные меры являются ответом на участие режима Александра Лукашенко в противозаконной, ничем не спровоцированной и неоправданной военной агрессии России против Украины, отмечается в заявлении на сайте Совета ЕС. Они являются зеркальным отражением ряда ограничительных мер, уже действующих в отношении РФ, и решают проблему обхода санкций, вытекающую из высокой степень интеграции российской и белорусской экономики, указывается далее.
Торговля, сфера услуг, транспорт и обход санкций
Новые санкции касаются торговли, сферы услуг и транспорта, а также борьбы с обходом санкций. В частности, продлен запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения и введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, способствующих укреплению промышленного потенциала Беларуси, экспорт товаров и технологий для морского судоходства, а также предметов роскоши. Кроме того, запрещен импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля и сырой нефти.
Запрещается также оказание бухгалтерских, аудиторских, консалтинговых, архитектурных и инженерных услуг властям и госучреждениям Беларуси. Запрещены и услуги в сфере IT, юриспруденции, рекламы и социологических исследований. Одновременно расширен запрет на перевозку грузов на автомобилях с белорусскими номерами.
В пакет включено требование к европейским экспортерам включать в будущие контракты так называемую „оговорку по Беларуси“, которая запрещает реэкспорт товаров, подпадающих под санкции, в эту страну. Европейские компании, экспортирующие оборонные товары, должны обеспечить механизмы контроля для выявления рисков реэкспорта в Россию и его предотвращения. Кроме того, запрещен транзит через Беларусь подсанкционных товаров и технологий, включая товары и технологии двойного назначения.