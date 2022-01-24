Совет Евросоюза осудил продолжение Россией своей агрессии против Украины и угроз в ее адрес. Об этом говорится в коммюнике Совета, принятом министрами иностранных дел всех 27 стран ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник, 24 января.

"Совет ЕС осуждает продолжение агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призывает Россию к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному участию в диалоге в рамках существующих международных механизмов", - отмечается в документе.

ЕС: Действия России несут угрозу миру и стабильности в Европе

"Понятию "сфер влияния" нет места в 21-м веке", - подчеркнули в Совете ЕС. В документе добавили, что европейская безопасность неделима: "Любой вызов европейскому порядку безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств", - говорится в заявлении.

Министры добавили, что именно диалог на основании ключевых принципов европейской безопасности является путем к "улучшению ситуации с безопасностью и гарантирования мира и стабильности на нашем континенте". Речь идет о принципах, закрепленных в уставе ООН и основополагающих документах ОБСЕ. В частности, это суверенитет и территориальная целостность государств, нерушимость границ, отказ от применения силы и свобода государств выбирать то, как они организовывают свою безопасность, напомнили в Совете ЕС.

"Эти принципы не являются предметом переговоров, пересмотра или новой интерпретации. Их нарушение Россией является преградой для общей и неделимой безопасности в Европе и создает угрозу миру и стабильности на нашем континенте", - отмечается в коммюнике.

ЕС ускорит подготовку вариантов санкций в отношении России

В Совете ЕС повторили предостережение декабрьского саммита ЕС , что "любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и высокую цену". "Это будет включать широкий набор секторальных и персональных ограничительных мер, которые будут приняты в координации с партнерами", - уточнили министры и добавили, что "ЕС ускорил подготовительную работу в этом направлении".

В то же время государства-члены Евросоюза высказали готовность работать над усилением существующих механизмов военной прозрачности и избегания непредусмотренных ситуаций, а также контроля над вооружениями. "Совет ЕС подчеркивает роль ОБСЕ как надлежащей площадки для решения обеспокоенности по поводу безопасности всех заинтересованных сторон", - говорится в документе. В Совете ЕС призвали Россию к конструктивному участию в этом диалоге.