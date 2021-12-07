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ЕС продлил до 8 декабря 2022 года так называемый "европейский акт Магнитского", включающий санкции за нарушения прав человека в России и еще ряде стран.
Совет ЕС на год продлил санкции за нарушения прав человека в РФ и по всему миру
© Itar-Tass / Scanpix

Совет ЕС продлил санкции за серьезные нарушения прав человека в различных странах мира, в том числе, России. Действие штрафных мер в отношении физических и юридических лиц, ответственных за данные правонарушения, продлены на один год до 8 декабря 2022 года, заявил Совет Европейского Союза в понедельник, 6 декабря.

"Сегодняшнее решение подтверждает приверженность ЕС осуждению нарушений прав человека, где бы они ни происходили, с использованием всех инструментов, при этом подтверждая, что права человека универсальны, неделимы, взаимозависимы и взаимосвязаны", — отмечается в заявлении.

Фигуранты санкционного перечня из РФ

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В соответствующем черном списке в числе прочих фигурирует ряд высокопоставленных лиц в РФ. В частности, речь идет о бывшем директоре ФСИН Александре Калашникове, председателе Следственного комитета РФ Александре Бастрыкине, генпрокуроре РФ Игоре Краснове и директоре Росгвардии Викторе Золотове.

В общей сложности в перечне фигурируют лица и организации из шести стран, в том числе два министра и прокуратура Северной Кореи, ливийские боевики, генерал из Южного Судана и бюро госбезопасности Эритреи.

Санкции ЕС за нарушения прав человека по всему миру были введены 7 декабря 2020 года. Они включают запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов в ЕС физических и юридических лиц.

Глобальный режим санкций ЕС в области прав человека, иногда также называемый "европейским актом Магнитского", позволяет Брюсселю "преследовать лиц, организации и органы, включая государственных и негосударственных субъектов, ответственных, причастных или связанных с серьезными нарушениями прав человека и злоупотреблениями во всем мире", напомнил Совет ЕС.

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Deutsche Welle

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