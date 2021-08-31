aA
Проект резолюции в Совете Безопасности ООН поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались.
Совет Безопасности принял резолюцию по Афганистану
© AFP / Scanpix

Совет Безопасности ООН в понедельник, 30 августа, поддержал резолюцию, призывающую обеспечить возможность афганцам, желающим покинуть страну, и иностранным гражданам, сделать это безопасным способом. Проект резолюции в СБ ООН поддержали 13 стран, а Россия и Китай воздержались. При этом СБ ООН не поддержал предложенное ранее Францией создание зоны безопасности в Кабуле. В документе содержится также требование к "Талибану" обеспечить соблюдение в Афганистане прав человека, особенно прав женщин, детей и меньшинств. Кроме того международное сообщество требует от новых властей не чинить препятствия доступу в страну гуманитарной помощи.

Статьи по теме:
Исход: три истории тех, кто бежал из Афганистана  (1)
США завершили вывод войск из Афганистана  (33)

Резолюцию внесли на рассмотрение Великобритания, ФРГ и Франция. Она "призывает к обеспечению безопасного выезда для тех, кто покидает Афганистан". Заместитель постпреда Франции при ООН Натали Эстиваль-Бродхерст, выступая после голосования, пояснила, что призыв касается как авиаперелетов, так и движения людей через сухопутные границы Афганистана. "Движение "Талибан" взяло на себя определенные обязательства. Теперь оно должно их выполнять", — сказала дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил российскую позицию тем, что в резолюцию не был включен ряд предложений. По его словам, авторы проигнорировали предложение России включить в нее положение о пагубном влиянии замораживания афганских финансовых активов на экономическую ситуацию в стране, недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана, а также пассажи по борьбе с терроризмом на фоне теракта в аэропорту Кабула.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Талибы заявили о стремлении к "добрым отношениям" с США (12)

" Талибан " заинтересован в хороших отношениях со всем...

TOP новостей

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на митинг 10 сентября (22)

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на...

На границе Литвы с Беларусью пожарный получил смертельную травму. Он помогал монтировать заграждение (36)

Во вторник на границе Литвы с Беларусью получил...

Глава Союза семей: не связывайте нас с движением против вакцинации (36)

В минувший понедельник организаторы митинга, который...

Darius Ščesnulevičius

"Выжившие", смелые, ловкие, обаятельные: как прийти в цирк в девять лет и остаться там навсегда Как уживаются цирк и пандемия? (9)

Почти всем известна негласная истина – евреи счастливы...

Премьер-министр Литвы: эксперты подготовили рекомендацию по ревакцинации (90)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните во вторник в...