Совбез ООН прошел без решений по причинам крушения Ил-76

Крушение российского военного самолета Ил-76 предположительно с украинскими военнопленными на борту, произошедшее вблизи границы с Украиной 24 января, привело к интенсивному "обмену ударами" между дипломатами двух стран в Совете Безопасности ООН.
"Вся информация, которой мы располагаем на сегодняшний день, показывает, что мы имеем дело с преднамеренным, умышленным преступлением", - заявил в четверг, 25 января, заместитель представителя РФ в ООН Дмитрий Полянский на встрече Совбеза в Нью-Йорке. По утверждению российского дипломата, самолет был сбит из комплекса ПВО западного производства, находящегося на вооружении ВСУ, хотя украинское руководство "прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена". При этом он обвинил Украину в том, что она "готова пожертвовать собственными гражданами ради геополитических интересов Запада".
В свою очередь, заместитель представителя Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина не была проинформирована о количестве и типе транспорта, используемого для перевозки заключенных. "Уже одно это может свидетельствовать о намеренных действиях России, направленных на то, чтобы поставить под угрозу жизнь и безопасность заключенных", - подчеркнула она.
Если информация о том, что на борту самолета находились украинские военнопленные, подтвердится, это будет "серьезным нарушением международного гуманитарного права со стороны России", заявила Гайовишин. Это будет "первый случай использования Россией живого щита в воздухе" для прикрытия транспортировки оружия, подчеркнула она.
Срочное заседание по крушению Ил-76 инициировала РФ
Заседание Совета Безопасности ООН по поводу крушения самолета было проведено по требованию России. Как указывает немецкое информагентство dpa, представители западных государств на заседании подчеркнули, что крушение никогда бы не произошло без агрессивной войны России против Украины.
"Россия неоднократно пыталась переложить ответственность за трагедии этой бессмысленной и навязанной войны на других, как будто она жертва, а не агрессор", - сказал Роберт Вуд, заместитель посла США в ООН.