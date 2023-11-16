Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в Газе. Израиль ее отверг

 
bbcrussian.com
Karas Izraelyje
Karas Izraelyje
ФОТО: Scanpix

Совет Безопасности ООН в среду принял резолюцию с призывом к расширенным гуманитарным паузам в секторе Газа. Министерство иностранных дел Израиля отвергло резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к длительному гуманитарному перемирию в секторе Газа, сообщает Haaretz.

Резолюция, внесенная Мальтой и принятая 12 голосами «за», призывает к «срочным и продолжительным гуманитарным паузам и коридорам на всей территории сектора Газа в течение достаточного количества дней, чтобы позволить помощи добраться до мирных жителей на осажденной территории».

США, Великобритания и Россия при голосовании воздержались.

Резолюция также призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС и другими группировками, и требует, чтобы все стороны выполняли свои обязательства в соответствии с международным правом.

В октябре Совет Безопасности ООН четыре раза не смог принять резолюции, призывающие к прекращению огня или гуманитарным паузам в зоне конфликта.

В Израиле заявили, что пока ХАМАС продолжает удерживать заложников, подобные меры неуместны.

Резолюцию также раскритиковал представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан. По его словам, «документ оторван от реальности», а Совбез «продолжает игнорировать и отказывается осудить или даже упомянуть массовое убийство, совершенное ХАМАС 7 октября».

«Стратегия ХАМАС заключается в намеренном ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа и увеличении числа жертв среди палестинцев с тем, чтобы заставить ООН и Совет Безопасности остановить Израиль. Этого не произойдет. Израиль будет продолжать действовать до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а заложники не будут возвращены», – заявил он.

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