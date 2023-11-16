Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в Газе. Израиль ее отверг

«Стратегия ХАМАС заключается в намеренном ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа и увеличении числа жертв среди палестинцев с тем, чтобы заставить ООН и Совет Безопасности остановить Израиль. Этого не произойдет. Израиль будет продолжать действовать до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а заложники не будут возвращены», – заявил он.