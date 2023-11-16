Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в Газе. Израиль ее отверг

Резолюция, внесенная Мальтой и принятая 12 голосами «за», призывает к «срочным и продолжительным гуманитарным паузам и коридорам на всей территории сектора Газа в течение достаточного количества дней, чтобы позволить помощи добраться до мирных жителей на осажденной территории».
США, Великобритания и Россия при голосовании воздержались.
Резолюция также призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС и другими группировками, и требует, чтобы все стороны выполняли свои обязательства в соответствии с международным правом.
В октябре Совет Безопасности ООН четыре раза не смог принять резолюции, призывающие к прекращению огня или гуманитарным паузам в зоне конфликта.
В Израиле заявили, что пока ХАМАС продолжает удерживать заложников, подобные меры неуместны.
Резолюцию также раскритиковал представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан. По его словам, «документ оторван от реальности», а Совбез «продолжает игнорировать и отказывается осудить или даже упомянуть массовое убийство, совершенное ХАМАС 7 октября».
«Стратегия ХАМАС заключается в намеренном ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа и увеличении числа жертв среди палестинцев с тем, чтобы заставить ООН и Совет Безопасности остановить Израиль. Этого не произойдет. Израиль будет продолжать действовать до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен, а заложники не будут возвращены», – заявил он.