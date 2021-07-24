Совет Безопасности ООН осудил поддержку президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом решения самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) частично открыть курортный район Вароша в Фамагусте, который после турецкой оккупации и раздела острова на две части более 45 лет назад был разграблен и закрыт для посещения. Соответствующее заявление от лица Франции, председательствующей в данном международном органе в этом месяце, обнародовано в пятницу, 23 июля.Оно было поддержано единогласно.

В Совбезе призвали лидеров Турции и турок-киприотов "к немедленному отказу от данного курса и к отмене всех шагов, предпринятых в отношении Вароши с октября 2020 года". Любые попытки заселить город "недопустимы", кроме того, эти односторонние действия противоречат предыдущим резолюциям и заявлениям Совбеза, подчеркивается в заявлении.

В Совете напомнили о необходимости передачи Вароши под управление ООН, а также соблюдения свободы передвижения вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК).

Совбез подтвердил приверженность двухобщинному решению

Совбез подтвердил свою приверженность "прочному, всеобъемлющему и справедливому урегулированию" в соответствии с пожеланиями кипрского народа и на основе "двухобщинной, двухзональной федерации при их политическом равенстве".

Ранее, 20 июля, лидер непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар заявил на параде в турецкой части Никосии, что часть района Вароша в кипрской Фамагусте будет демилитаризована и выделена в пользование греков-киприотов. По словам Татара, военная зона в закрытой части Вароши будет упразднена. При этом те, кто обратится в комиссию по недвижимости, будет иметь право вернуться к управлению своей собственностью в Вароше.

Воссоединение острова может быть отложено на неопределенное время

Эрдоган в годовщину турецкого вторжения 1974 года, которое привело к разделу острова, объявил, что поддерживает решение открыть и отстроить город-призрак Варошу, ранее преимущественно заселенный греками-киприотами.

Как при этом отметил ряд комментаторов, если эта цель будет достигнута, то воссоединение острова будет отложено на неопределенное время, а Турция в итоге сможет сохранить свою базу в восточном Средиземноморье.