Европейские страны - участницы Совета Безопасности ООН потребовали созвать неофициальное заседание в свете недавнего пуска Северной Кореей нескольких ракетных снарядов. С инициативой выступили Франция, Великобритания, а также непостоянные члены Совбеза – Ирландия, Норвегия и Эстония, сообщили представители ООН в пятницу, 26 марта. Ожидается, что встреча пройдет 30 марта. Комитет Совбеза по санкциям в отношении КНДР попросил своих специалистов изучить северокорейские запуски, добавили дипломаты.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 25 марта сообщил о пуске КНДР двух ракетных снарядов в сторону Японского моря, не уточнив их тип. Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что это были баллистические ракеты. По сведениям северокорейской стороны, речь шла об испытании "тактического управляемого оружия" нового типа.
Пуск стал первым с момента вступления в должность 46-го президента США Джозефа Байдена. Глава Белого дома уже осудил случившееся, назвав поведение официального Пхеньяна нарушением резолюций ООН, и анонсировал "взвешенный ответ" Вашингтона. Северокорейская сторона раскритиковала высказывания американского лидера, усмотрев в них "глубоко укоренившуюся враждебность".
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