Сотрудники миссии ОБСЕ покидают Украину

Находившиеся в Донецке сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) начали покидать контролируемый пророссийскими сепаратистами город в воскресенье, 13 февраля, на фоне угрозы российского нападения на Украину.

"Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в заявлении на сайте СММ ОБСЕ. Граждане каких именно государств уехали, не уточняется.

Миссия ОБСЕ продолжит работу

"Миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине", - отмечается в заявлении.

По данным агентства Reuters, США призвали всех своих граждан покинуть Украину, в том числе наблюдателей СММ, в то время как Великобритания лишь вывела сотрудников мониторинга из областей, контролируемых сепаратистами. Украину могли покинуть до 160 сотрудников СММ, среди них граждане Нидерландов, Канады, Словакии и Албании, сообщил источник в ОБСЕ.

Невооруженную гражданскую миссию, круглосуточно мониторящую ситуацию в Украине, развернули в марте 2014-го после обращения украинского правительства в ОБСЕ. Основные задачи СММ - беспристрастное и объективное наблюдение и составление отчетов о ситуации в Украине, в первую очередь о соблюдении перемирия между сторонами конфликта в ее восточных регионах, а также содействие диалогу между всеми сторонами.

Угроза войны в Европе

Ранее, 13 января, действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе. "Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", - заявил Рау.