Сотрудник ЗАЭС погиб при взрыве бомбы в автомобиле

Начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, контролируемой российской стороной, погиб в Энергодаре в результате детонации самодельного взрывного устройства в его автомобиле. Об этом сообщает в Telegram утром в пятницу, 4 октября, Следственный комитет (СК) РФ.

Между тем назначенный РФ „губернатор“ Запорожской области Евгений Балицкий назвал имя жертвы - „депутат городского совета“ Андрей Юрьевич Короткий. Не приводя доказательств, он обвинил в произошедшем Киев.

СК РФ сообщил, что возбудил уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

Взрыв автомобиля сотрудника ЗАЭС в Энергодаре