Сотрудник ЕП, заподозренный в шпионаже, отстранен от работы

Сам Кра подчеркнул, что узнал об аресте своего сотрудника из прессы. "Шпионаж в пользу иностранного государства - это серьезное обвинение. Если обвинения подтвердятся, это приведет к немедленному прекращению трудовых отношений", - сказал депутат.

Европейский парламент отстранил от работы Цзяня Г., задержанного в Германии по подозрению в шпионаже в пользу Китая. "Учитывая серьезность разоблачения, парламент немедленно отстранил от должности соответствующее лицо", - сообщил во вторник, 23 апреля, пресс-секретарь Парламента ЕС . 43-летний Цзянь Г. работал в команде евродепутата из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра (Maximilian Krah). На официальном сайте его должность была указана как "аккредитованный ассистент".

Цзянь Г. был задержан в Дрездене в ночь на 23 апреля сотрудниками земельного ведомства по уголовным делам. Его подозревают в незаконной агентурной деятельности, в том числе в слежке за китайскими оппозиционерами. Генеральный прокурор ФРГ назвал Цзяня Г. "сотрудником китайской спецслужбы", заявив, что в январе нынешнего года тот передавал "своему заказчику из разведывательных органов информацию о переговорах и решениях в Европейском парламенте".

По сведениям немецких СМИ, Цзянь Г. около десяти лет назад предлагал немецким властям свои услуги в качестве нештатного осведомителя, но те сотрудничать с ним отказались, поскольку сочли его ненадежным, а также возможным двойным агентом, работающим и на Китай.