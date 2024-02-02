Сотрудник ЦРУ осужден на 40 лет за передачу данных Wikileaks

Первоначально Шульте в 2017 году было предъявлено обвинение в хранении детской порнографии. Обвинения в краже и передаче информации о национальной безопасности США были добавлены позже. В 2020 году он был признан виновным в даче ложных показаний и неуважении к суду, а в 2022 году - по обвинению в шпионаже и хакерстве. В 2023 году его признали виновным в хранении детской порнографии. Теперь был оглашен приговор.