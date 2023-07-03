Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами

"Продолжаются допросы и другие действия, и не исключено, что преследование будет расширено на другие преступления. В связи с этим прошу не допускать эскалации насилия или любых других противоправных действий", – обратилась она к присутствующим.

По словам пострадавшего рома, драку спровоцировали украинцы, которые якобы угрожали ромам накануне. "Мы дали отпор, и один из украинцев вытащил нож и ударил меня", – рассказал Петр С. После инцидента пострадавшему оказали медицинскую помощь, и с вечера субботы он находится дома с двумя швами на лице.

"Мы хотим обратить внимание правительства на то, что мы также являемся гражданами Чешской Республики и не ходим по городу с оружием в руках и не нападаем. Мы хотим жить мирно. Мы здесь потому, что ситуация среди ромов является напряженной. Этот случай, произошедший в субботу, не является единичным, это лишь второй случай, о котором сообщают СМИ. Конфликтов между украинцами и ромами становится все больше и больше, я считаю, что это лишнее", – сказал Чешскому информационному агентству Фердинанд Баник, один из участников акции протеста.