2024.07.22 10:40

Сотни митингующих призвали премьера Израиля не лететь в США

 
Deutsche welle
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
ФОТО: Sipa / Scanpix

Протестующие собрались в аэропорту Бен-Гурион и призвали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не лететь в США до заключения сделки по освобождению заложников ХАМАС.

Сотни протестующих устроили демонстрацию в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве за день до отъезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Об этом сообщает израильская газета Haaretz в воскресенье, 21 июля.

Участники акции призвали премьер-министра не лететь в Вашингтон до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальным исламистским движением ХАМАС в секторе Газа. Сообщается, что среди демонстрантов были родственники похищенных израильтян.

Визит Биньямина Нетаньяху в Вашингтон

Ранее сообщалось, что 22 июля премьер-министр Израиля должен прибыть в столицу Соединенных Штатов. В этот же день Нетаньяху планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, а также выступить с речью перед Конгрессом.

Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников

Ранее 21 июля агентство dpa сообщило, что Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с ХАМАС об освобождении удерживаемых заложников. Делегация отправится в столицу Катара Доху 25 июля, ее возглавит директор израильской разведки „Моссад Давид Барнеа. Решение об отправке этой делегации премьер-министр Израиля принял после нескольких часов консультаций со своими ближайшими советниками, пишут СМИ.

По данным dpa, Барнеа должен был прилететь в Катар еще на уходящей неделе, однако его поездка была отложена. Сообщалось также, что в Доху для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников отправится глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Катар и Соединенные Штаты вместе с Египтом выступают посредниками в этих переговорах.

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