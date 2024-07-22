Сотни митингующих призвали премьера Израиля не лететь в США

Израиль продолжает переговоры об освобождении заложников

Ранее 21 июля агентство dpa сообщило, что Израиль отправит делегацию в Катар для нового раунда непрямых переговоров с ХАМАС об освобождении удерживаемых заложников. Делегация отправится в столицу Катара Доху 25 июля, ее возглавит директор израильской разведки „Моссад “ Давид Барнеа. Решение об отправке этой делегации премьер-министр Израиля принял после нескольких часов консультаций со своими ближайшими советниками, пишут СМИ.

По данным dpa, Барнеа должен был прилететь в Катар еще на уходящей неделе, однако его поездка была отложена. Сообщалось также, что в Доху для участия в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников отправится глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Катар и Соединенные Штаты вместе с Египтом выступают посредниками в этих переговорах.