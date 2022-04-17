Образовавшаяся очередь, достигающая в длину около 80 км, скопилась на границе после вступления в силу 16 апреля пятого пакета санкций против Москвы, согласно которым российским и белорусским грузовикам запрещено въезжать и пребывать на территории Евросоюза, пишет BBC.

Под исключение попали перевозчики лекарств, почты и нефтепродуктов.

До сих пор неясно, что будет с тысячами других грузовиков, которые по оценкам наблюдателей на данный момент находятся на территории ЕС. Возможно, их конфискуют местные власти.

Представляющий транспортные группы польский чиновник выразил обеспокоенность, что такой шаг может привести к аналогичным мерам против польских грузовиков, следующих через Россию и Беларусь.