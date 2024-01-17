Сотни авиарейсов отменены в Германии из-за непогоды

В ожидании резкого ухудшения погоды с ледяным дождем и сильными снегопадами на западе и юге Германии аэропорты Франкфурта-на-Майне и Мюнхена в среду, 17 января, отменили сотни рейсов. Так, во Франкфурте аннулировано 570 из 1047 запланированных вылетов. Управляющая компания Fraport попросила пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт.

В Мюнхене отменили 250 из 650 рейсов. Техническая служба в первой половине дня при умеренном ледяном дожде дня постоянно обрабатывала одну из двух взлетно-посадочных полос, чтобы предотвратить образование ледяного покрова на ней.