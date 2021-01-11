По данным Bloomberg Billionaires Index, на момент написания этой новости состояние Маска составляло 209 миллиардов долларов, прибавив за день 14,5 миллиарда.

Состояние главы Amazon Джеффа Безоса, который находится на втором месте в Bloomberg Billionaires Index, оценивается в 186 миллиардов долларов. Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса, который занимает третью строчку в рейтинге, — в 134 миллиарда долларов.

Илон Маск возглавил Bloomberg Billionaires Index 8 января — благодаря росту акций производителя электромобилей Tesla. На тот момент его состояние оценивалось в 188,5 миллиарда долларов.

До этого на протяжении трех лет рейтинг богатейших людей мира возглавлял Джефф Безос.

Маск неоднократно говорил, что намерен продать свое имущество. По его словам, он готов вложить вырученные деньги в строительство города на Марсе.