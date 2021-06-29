Составит ли кубинская вакцина Abdala конкуренцию BioNTech/Pfizer?

Фармацевтическая компания Biocubafarma сертифицирует вакцину, разработанную на Кубе. Новый кубинский препарат против коронавируса Abdala получил свое название неслучайно. Так зовут героя поэмы известного кубинского поэта и писателя Хосе Марти: юный и храбрый Абдала отправляется на войну защищать свое отечество. В глазах многих кубинцев вакцина олицетворяет собой настоящую историю успеха: страна с 11-ти миллионным населением в очередной раз продемонстрировала всему миру, что у нее есть выдающиеся ученые, работе которых не помешала ни пандемия, ни 60-летняя экономическая блокада со стороны США. Но так ли это на самом деле и насколько эффективна эта вакцина?

Abdala — белковая вакцина с высокой эффективностью

Abdala, разработанная в Центре генной инженерии и биотехнологии Кубы (CIGB), стала первой вакциной против Covid-19, созданной в Латинской Америке. Кубинские власти утверждают, что на третьей стадии клинических испытаний она показала эффективность в 92,28 процента. Если эти данные соответствуют действительности, то кубинский препарат будет играть в одной лиге с такими вакцинами, как BioNTech/Pfizer и Moderna.

При этом Abdala не является ни мРНК-вакциной (как, например, препараты BioNTech/Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (как, например, AstraZeneca, Johnson&Johnson и "Спутник V"). Кубинский препарат создан на основе инактивированного коронавируса и содержит крошечную частицу характерного спайк-белка (S-белка, "шипа" — Ред.), на которую реагирует иммунная система.

"Мы можем полагаться только на себя"

Кампания по вакцинации кубинского населения вакциной Abdala и вторым препаратом местного производства Soberana стартовала в середине мая — еще до завершения третьей фазы клинических испытаний.

Куба отказалась от вакцин из России или Китая, а также не участвует в программе COVAX, помогающей странам с низкими доходами получать вакцинные препараты.

"Мы знаем, что в итоге всегда должны будем полагаться только на себя, на свои собственные силы и возможности", — говорит один из разработчиков вакцины Abdala Херардо Энрике Гильен Ньето, намекая на американское эмбарго.

Более 2000 новых случаев заражения Covid-19 в день

Чтобы пройти полный курс вакцинации препаратом Abdala, нужно ввести три его дозы внутримышечно с интервалом в две недели. У кубинских властей амбициозные планы: уже к августу они надеются привить 70 процентов населения страны.

Кубинскому правительству действительно нельзя медлить, ведь заболеваемость в стране продолжает расти. Ежедневно на Кубе выявляют более 2000 новых случаев заражения Covid-19, а от последствий коронавирусной инфекции в целом скончалось около 1200 человек.

Херардо Энрике Гильен Ньето, однако, возлагает большие надежды на кампанию по вакцинации и отмечает, что, по сравнению со многими другими странами, в борьбе с вирусом у Кубы есть ключевое преимущество.

"Кубинская система здравоохранения пользуется беспрецедентным доверием населения. К примеру, у нас никогда не бывает проблем с поиском добровольцев для участия в клинических испытаниях, — рассказывает специалист и добавляет, что подавляющее большинство кубинцев хотят вакцинироваться. — Ни у кого не возникает мысль отказаться от прививки: все понимают, насколько важно ее сделать", — отмечает Гильен Ньето.

Ожидается, что в ближайшие две недели на Кубе официально одобрят экстренное применение вакцины Abdala. После этого Гавана сможет подать заявку в ВОЗ на одобрение препарата для международного использования. Заинтересованность в вакцине уже выразили Боливия, Ямайка, Венесуэла, Аргентина и Мексика.

Можно ли доверять кубинским властям?

Но действительно ли вакцина Abdala настолько эффективна, как утверждают кубинские власти? Эпидемиолог с 30-летним стажем Хосе Мойя считает, что официальным цифрам можно доверять. Мойя прежде работал в международной гуманитарной организации "Врачи без границ", а последние два года является представителем ПАОЗ (Панамериканской организации здравоохранения) на Кубе.

"CIGB имеет 30-летний опыт в разработке вакцин. Я доверяю опубликованным результатам, это серьезные исследования", — отмечает эпидемиолог. Он подчеркивает, что 80 процентов всех вакцин на Кубе производятся на месте. Поэтому новость о высокой эффективности препарата Abdala не вызвала у Мойи особого удивления.