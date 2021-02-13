По словам адвокатов, представляющих интересы местных сообществ, жители фешенебельного курорта опасаются наплыва "наиболее фанатичных и необузданных" сторонников бывшего президента, а также обрушения цен на недвижимость.

Соглашение 1993 года предусматривает, что срок пребывания членов клуба в "Мар-о-Лаго" не может превышать 21 дня в году, пишет Русская служба BBC. Однако, как заявил на этой неделе адвокат Трампа в Палм-Бич Джон Марион, ничто не запрещает бывшему лидеру США жить в поместье, так как он является президентом клуба и "добросовестным сотрудником".

По словам адвоката, Трамп присматривает за имением, оценивает работу сотрудников, предлагает улучшения и рекомендует мероприятия, принимает решения относительно новых членов клуба и приветствует гостей. "Когда этот парень бродит по территории, он похож на мэра города Мар-а-Лаго. Он всегда на месте. Ему там нравится, и он любит людей, которых там видит. Это его дом", - цитирует представителя экс-президента газета Sun Sentinel.

Трамп купил "Мар-о-Лаго" в 1980 году за 10 млн долларов (сейчас оно оценивается в 160 млн) и создал на его территории гольф-клуб. После неудачной попытки распродать поместье по частям он предложил превратить его в закрытый частный клуб. Для вступления нужно заплатить 200 тысяч долларов, а ежегодный взнос составляет 14 тысяч долларов. По соглашению с городскими властями число членов клуба не может превышать 500 человек.

В начале 1990-х годов тогдашний поверенный Трампа уверял городской совет, что тот не будет жить в "Мар-а-Лаго" постоянно, но как член клуба будет иметь право пользоваться гостевыми комнатами.

Став президентом США, Трамп использовал "Мар-о-Лаго" в качестве своей неофициальной летней резиденции, из-за чего жителям Палм-Бич приходилось терпеть неудобства. Вокруг поместья была введена бесполетная зона радиусом более 50 км, для лодок и яхт действовал пропускной режим. Во время приезда Трампа дороги блокировались, местный аэропорт прекращал полеты, сотрудники "Мар-о-Лаго" проходили личный досмотр.

По словам адвоката экс-президента, теперь, когда Трамп покинул Белый дом, жителям Палм-Бич больше не будут докучать строгими мерами безопасности. Власти Палм-Бич намерены вынести окончательное решение по делу Трампа в начале апреля, до тех пор обе стороны должны подготовить новые аргументы.

Проблемы с жильем после отставки появились и у бывшего вице-президента США Майкла Пенса. По данным американских СМИ, после отъезда из Вашингтона Пенс с супругой, у которых до сих пор нет собственного дома несмотря на приличное состояние, временно поселились у губернатора штата Индиана Эрика Холкомба.l