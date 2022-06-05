aA
Болгария, Северная Македония и Черногория не пропустят самолет МИД России Сергея Лаврова через свое воздушное пространство.
Sergejus Lavrovas
Sergejus Lavrovas
© Reuters / Scanpix

Об этом сообщила сербская газета "Вечерне новости", опубликовав фото соответствующего документа черногорских властей.

Из-за закрытия балканскими странами неба, намеченный на 6-7 июня визит главы МИД РФ Лаврова в Белград оказался под большим вопросом, и президент Сербии Александр Вучич вынужден лично заниматься его логистикой, сообщила премьер страны Ана Брнабич.

Она также заявила, что из-за сложившейся ситуации в мировой политике "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более никого слушать", передает РИА "Новости".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению Лаврова о здоровье Путина

Немецкие СМИ уделили большое внимание заявлению главы...

Newsweek: американская разведка обладает информацией, что Путин тяжело болен, а также пережил покушение

Здоровье Владимира Путина стало одной из основных тем...

Советник России при ООН подал в отставку со словами "Мне никогда не было так стыдно за свою страну"

Сотрудник российского постоянного представительства...

Женщина, прославившаяся поездками к Лукашенко, мечтает о встрече с Лавровым

Эрика Швенчёнене, соратница осужденного за шпионаж в...

TOP новостей

Прогноз экономистов: инфляция еще не достигла пика – самый большой рост пророчат в июле

Годовая инфляция в Литве в мае снова достигла...

Врачи в ужасе от поведения пациентов, предлагают ввести дополнительные налоги

Жители Литвы могли бы избежать тяжелых форм...

Беженцы возвращаются в Украину: специальные автобусные рейсы заполнены на месяц вперед

Беженцы из Украины понемногу покидают Литву :...

Зарплата украинки в Клайпеде составила 360 евро, работодатель уверяет, что проблема в налоговой системе

Одна беженка из Украины рассказала, что сначала она...

Туристы приезжают в Польшу, но Литву обходят стороной, и проблема не в войне

"Это большое число, в ближайшее время их надо заменить...