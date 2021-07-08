Соревнования на летних Олимпийских играх в Токио пройдут без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила министр по делам Игр Тамаё Марукава.
Решение связано с объявлением в Токио режима чрезвычайной ситуации с 12 июля до 22 августа, которое согласовал ранее кабмин Японии.
"На объектах в Токио не будет зрителей", - сказала Тамаё Марукава. "Что касается тех районов, где чрезвычайное положение не введено... мы обсудим", как будет решаться ситуация там, добавила она.
Решение принято после консультаций с МОК
Об отказе от допуска зрителей объявлено после консультаций японской стороны с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Как отмечают эксперты, шаг ожидался и стал еще одним ударом по Играм, которые были отложены на год из-за пандемии и отметились масштабным превышением бюджета на этапе подготовки.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга между тем уже заявил, что необходимо предотвратить превращение Токио в источник новой волны инфекций, особенно в условиях распространения "дельта"-варианта коронавируса.
Олимпиада в Токио изначально планировалась на июль-август 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 была перенесена и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года. Название "Токио-2020" было решено сохранить.
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