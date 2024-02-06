Соперница Трампа Никки Хейли попросила защиты у спецслужб США

Хотя в штабе Хейли не сообщили о конкретных угрозах в ее адрес, бывшая постпред США при ООН дважды - 30 декабря и 1 января - становилась жертвой "сваттинга" -- ложных сообщений в полицию о якобы имевших место правонарушениях по месту ее жительства с целью вызвать потенциально опасную реакцию сотрудников правоохранительных органов. Эксперты считают это формой запугивания или преследования, которая все чаще используется в отношении известных личностей, включая чиновников, участвующих в гражданских и уголовных делах против Трампа.

ФБР отследило один из звонков, который привел к инциденту со "сваттингом" в доме Хейли в Южной Каролине в декабре, и намеревалось провести "оценку угрозы". Хейли заявила, что во время декабрьского инцидента дома были ее родители.

В последние дни протестующие, выступающие против поддержки Хейли дополнительной военной помощи Украине или поддерживающие кандидатуру Трампа, регулярно срывали или устраивали демонстрации возле ее мероприятий в Южной Каролине.