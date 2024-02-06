Соперница Трампа Никки Хейли попросила защиты у спецслужб США

Хотя в штабе Хейли не сообщили о конкретных угрозах в ее адрес, бывшая постпред США при ООН дважды - 30 декабря и 1 января - становилась жертвой "сваттинга" -- ложных сообщений в полицию о якобы имевших место правонарушениях по месту ее жительства с целью вызвать потенциально опасную реакцию сотрудников правоохранительных органов. Эксперты считают это формой запугивания или преследования, которая все чаще используется в отношении известных личностей, включая чиновников, участвующих в гражданских и уголовных делах против Трампа.
ФБР отследило один из звонков, который привел к инциденту со "сваттингом" в доме Хейли в Южной Каролине в декабре, и намеревалось провести "оценку угрозы". Хейли заявила, что во время декабрьского инцидента дома были ее родители.
В последние дни протестующие, выступающие против поддержки Хейли дополнительной военной помощи Украине или поддерживающие кандидатуру Трампа, регулярно срывали или устраивали демонстрации возле ее мероприятий в Южной Каролине.
В преддверии праймериз, которые состоятся 24 февраля, Хейли проводит предвыборную кампанию в штате, где она занимала пост губернатора с 2011 по 2017 год.
В борьбе за победу над президентом-демократом Джо Байденом на всеобщих выборах в ноябре Трамп опережает Хейли более чем на 56 процентных пунктов, согласно средним данным сайта анализа опросов FiveThirtyEight. В Южной Каролине Трамп лидирует примерно на 32 пункта.
Секретная служба часто обеспечивает безопасность основных кандидатов в президенты, как на всеобщих выборах, так и на праймериз. Согласно федеральным правилам, такая охрана должна быть санкционирована министром внутренней безопасности после консультаций с Консультативным комитетом Конгресса, состоящим из пяти членов, включая ведущих демократов и республиканцев в Сенате и Палате представителей.